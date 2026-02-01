Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Josef Koňak

Č. j. KRPS-327141-7/ČJ-2025-0100PZ 

Josef Koňak, nar. 17. října 1953
Filipovská 574/6
286 01 Čáslav-Nové Město

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, Vám zdejší správní orgán oznamuje možnost převzetí písemnosti vydané ve věci přezkumného řízení vedeného pod č. j. KRPS-327141-6/ČJ-2025-0100PZ.

Tato písemnost je k převzetí na výše uvedené adrese správního orgánu (pondělí-pátek od 08.00 do 15.00 hod.) a to do 15-ti dnů od vyvěšení tohoto oznámení.

Po uplynutí lhůty 15-ti dnů se písemnost považuje za doručenou.

                                                                                                                                                                     plk. Mgr. Jan Štáf
                                                                                                                                                                      vedoucí odboru

Datum vyvěšení: 09.02.2026
Datun sejmutí: 24.02.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 