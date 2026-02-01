Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Josef Koňak
Č. j. KRPS-327141-7/ČJ-2025-0100PZ
Josef Koňak, nar. 17. října 1953
Filipovská 574/6
286 01 Čáslav-Nové Město
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, Vám zdejší správní orgán oznamuje možnost převzetí písemnosti vydané ve věci přezkumného řízení vedeného pod č. j. KRPS-327141-6/ČJ-2025-0100PZ.
Tato písemnost je k převzetí na výše uvedené adrese správního orgánu (pondělí-pátek od 08.00 do 15.00 hod.) a to do 15-ti dnů od vyvěšení tohoto oznámení.
Po uplynutí lhůty 15-ti dnů se písemnost považuje za doručenou.
plk. Mgr. Jan Štáf
vedoucí odboru
Datum vyvěšení: 09.02.2026
Datun sejmutí: 24.02.2026