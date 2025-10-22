Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Ibram SAL
č. j. KRPS-207187-8/ČJ-2025-0100DP-PŘEZKŘ
Pan
Ibram SALI, nar. 1958
adresa: Bujorului č. 5
825100 Babadag - RO
Veřejná vyhláška
Odbor služby dopravní policie, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, jako správní orgán vykonávající správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje uložení zásilky
pro výše jmenovanou, písemnost je určena k převzetí do vlastních rukou, obsahuje rozhodnutí pod č. j. KRPS-207187-7/ČJ-2025-0100DP-PŘEZKŘ, vydané ve věci přestupku ze dne 20. 07. 2025.
Písemnost si adresát může převzít
na adrese správního orgánu - Odbor služby dopravní policie, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ul. Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, v pracovní době správního orgánu od 07:00 do 15:00 hodin, a to v termínu, kdy je toto oznámení veřejnou vyhláškou zveřejněno na úřední desce.
Upozornění
V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, osobám, jimž se nedaří doručovat, se doručuje veřejnou vyhláškou. Dle ustanovení § 25 odst. 2 citovaného zákona se doručuje veřejnou vyhláškou tak, že oznámení o možnosti převzít písemnost se vyvěšuje na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Oznámení je současně zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup - na internetové adrese Policie České republiky http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.
Zpracovala: kpt. Mgr. Špryslová Ivana
vrchní komisař
plk. Mgr. Roman STEHLÍK v. r.
zástupce vedoucího
odboru služby dopravní policie
vyvěšeno dne: 22.10.2025
sejmuto dne: 06.11.2025