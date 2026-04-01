Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Anhelina Stepaniuha
Č. j. KRPS-319184-80/TČ-2024-011181
Příbram V - Zdaboř 7. duben 2026
S d ě l e n í
pro vyvěšení na úřední desce policie České republiky
podle § 63 odst. 1 tr. řádu (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)
Adresát: Anhelina STEPANIUHA, nar. 04.12.2002, st. př. UKR
Adresa, na níž má být písemnost doručena:
Útvar Policie České republiky, který písemnost odevzdal k doručení:
Oddělení hospodářské kriminality, SKPV, ÚO Příbram, Žežická 498, 261 01 Příbram V-Zdaboř.
Výzva k vyzvednutí
Doručovaná písemnost: Usnesení o zrušení zajištění věci podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu Č.j. KRPS-319184-73/TČ-2024-011181.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti Policie ČR zastižen, a protože písemnost nebylo možno odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena. Adresát se na adrese neznámý a proto nebylo možné ji uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, proto byla vrácena odesílajícímu útvaru policie České republiky.
Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 09.04.2026 do 23.04.2026 na adrese útvaru PČR uvedené v textu dokumentu:
pondělí - pátek v době od 7:00 hod. do 15:00 hod.
Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
por. Bc. Petr Saxl
komisař
Vyvěšeno dne: 09.04.2026
Sejmuto dne: 23.04.2026