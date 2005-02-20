Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Andrii Bilas
Č. j. KRPS-311674-34/TČ-2025-011123-VR
Příbram V - Zdaboř 11. únor 2026
S d ě l e n í
pro vyvěšení na úřední desce policie České republiky
podle § 63 odst. 1 tr. řádu (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)
Adresát: Andrii Bilas
nar. 20.02.2005, st. př. UKR
Adresa, na níž má být písemnost doručena:
Útvar Policie České republiky, které písemnost odevzdalo k doručení:
Obvodní oddělení policie Příbram-venkov, ÚO Příbram, Žežická 498, 261 01 Příbram V-Zdaboř.
Výzva k vyzvednutí
Doručovaná písemnost: Usnesení §79f tr. řádu – zrušení omezení/zajištění,
Č. j. KRPS-311674-32/TČ-2025-011123-VR
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti Policie ČR zastižen, a protože písemnost nebylo možno odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena. Adresát je na adrese neznámý, a proto nebylo možné ji uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, proto byla vrácena odesílajícímu útvaru Policie České republiky.
Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 11.02.2026 do 04.03.2026 na adrese útvaru PČR uvedené v textu dokumentu:
pondělí - pátek v době od 07:30 hod. do 15:30 hod.
Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
prap. Petr Vrzák
inspektor
tel.:974 879 770 npor. Bc. Jaroslava Spoustová
zástupce vedoucího
Vyvěšeno dne: 11.02.2026
Sejmuto dne: 04.03.2026