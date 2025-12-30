Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Andrei NOROC alias Petru PIRGARU
Č. j. KRPS-300803-30/ČJ-2025-010022
Účastník řízení
Andrei NOROC alias Petru PIRGARU
Moldavsko
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, jako správní orgán věcně příslušný podle §164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie cizince Petru PIRGARU, nar. 3.2.1982 alias Andrei NOROC, bytem Moldavsko, oznamuje:
podle ustanovení §25 odst 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:
Vyrozumění o skončeném dokazování Č.J. KRPS-300803-31/ČJ-2025-010022 ze dne 06.12.2025
Vyrozumění o rozšíření důvodu zahájeného správního řízení Č.J. KRPS-300803-28/ČJ-2025-010022 ze dne 24.11.2025
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť se shora jmenovanému prokazatelně nedaří doručovat písemnosti.
Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti Policie České republiky, Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Křižíkova 8, Praha 8, každý pracovní den v době od 08:30 hodin do 15:30 hodin, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.
nprap. Michal Macek
vrchní inspektor
datum vyvěšení: 30.12.2025
datum sejmutí: 14.01.2026