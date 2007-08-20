Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti předání písemnosti - Oleh Klymenko

Č. j.  KRPS-76481-34/TČ-2026-011123-BR 

                                                                                                                                                                          Příbram  6. červen 2026

 S d ě l e n í
pro vyvěšení na úřední desce policie České republiky
podle § 63 odst. 1 tr. řádu (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)

Adresát: Oleh KLYMENKO,
nar. 20.08.2007, st. přísl. UKR

Adresa, na níž má byt písemnost doručena:
Útvar Policie České republiky, které písemnost odevzdalo k doručení:
Obvodní oddělení policie Příbram-venkov, ÚO Příbram, Žežická 498, 261 01 Příbram V-Zdaboř.

Výzva k vyzvednutí
Doručovaná písemnost: Usnesení o vydání podle §81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 tr.ř.
č.j. KRPS-76481/TČ-2026-011123-BR

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti Policie ČR zastižen, a protože písemnost nebylo možno odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena. Adresát je na adrese neznámý, a proto nebylo možné ji uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, proto byla vrácena odesílajícímu útvaru Policie České republiky.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 16.06.2026 do 01.07.2026 na adrese útvaru PČR uvedené v textu dokumentu:
pondělí - pátek v době od 07:00 hod. do 15:00 hod.
Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
 

                                                                                                                                                              prap. Michal Brilla
                                                                                                                                                                      inspektor

Vyvěšeno dne: 16.06.2026       
Sejmuto dne: 01.07.2026    

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 