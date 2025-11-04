Policie České republiky  

Oznámení o místě uložení písemnosti - Adam HORA

Č. j. KRPA-306610-8/ČJ-2025-000006 

KRAJSKÉ  ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL.M. PRAHY                                                                                                                                               Vedoucí  odboru služby dopravní policie                                                                                                                                                             Kongresová 1666/2                                                                                                                                                                                              140 00 Praha 4

                                                                                                                                                  Praha 3. listopadu 2025

Oznámení

o místě uložení písemnosti

Vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, jako příslušný správní orgán vykonávající správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje místo uložení písemnosti pro

jméno a příjmení             datum narození               trvale bytem

Adam HORA                    25. října 2002                  náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 KLADNO

V souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou uložení písemnosti Č. j. KRPA-306610-7/ČJ-2025-0000DI určené do vlastních rukou. Jelikož shora uvedená písemnost byla vrácena jako nedoručitelná, nebylo možné písemnost vložit ani do schránky, bude připravena k vyzvednutí na Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy odbor služby dopravní policie, ul. Kongresová 2, Praha 4 ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, ul. Kongresová 2, Praha 4.

Adresát písemnosti ať se přihlásí na sekretariátu odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, ul. Kongresová 2, Praha 4, v pracovních dnech od 7 hodin do 15 hodin.

Pokud nebude písemnost převzata do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, považuje se poslední den této lhůty za den DORUČENÍ veřejnou vyhláškou.

Toto oznámení je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronicky na adrese: http://www.policie.cz/uredni-deska-osdp.aspx.

                                                                                                                                          plk. Mgr. Josef Šašek                                                                                                                                                                                                     vedoucí odboru                                                                                                                                                                                                   podepsáno elektronicky                                                                                                                                                                                                   Tel.: 974821259                                                                                                                                                                                      E-mail: krpa.podatelna@policie.gov.cz                                                                                                                                                                                         ID DS: rkiai5Y 

Vyvěšeno dne: 4.11.2025                                                                                                                                                                                          Sejmuto dne 20.11.2025                                                                                               

