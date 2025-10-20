Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

OZNÁMENÍ NÁLEZU ZBRANĚ - 1 kus Plynová pistole, výr. Kimar, model: Lady, ráže 8 mm Blanc, výrobní číslo A36780

Č. j. KRPJ-120912-2/ČJ-2025-1617IZ 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
​Kontaktní místo Pelhřimov

                                Pelhřimov 20. října 2025 

OZNÁMENÍ  NÁLEZU ZBRANĚ

- 1 kus Plynová pistole, výr. Kimar, model: Lady, ráže 8 mm Blanc, výrobní číslo A36780

K nálezu výše uvedené zbraně, došlo v obci Pelhřimov, místní část obce Skrýšov u domu čp. 38, v kontejneru na směsný komunální odpad.

Uvedená zbraň bude uložena po dobu 6 měsíců v úschově na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Pelhřimov, Pražská 1738.

Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá nalezená zbraň i střelivo podle § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví státu.      

ppor. Pavel Gottwald
vrchní inspektor

Pražská 1738
393 01 Pelhřimov
Tel.:+420 974 274 300
e-mail: pe.oszbm@pcr.cz

Vyvěšeno dne: 20.10.2025
Sejmuto dne: 20.04.2026

