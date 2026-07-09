Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Oznámení nálezu věci - 13 ks střeliva
Č.j. KRPK-57111-2/ČJ-2026-1902IZ
JID: PCR19ETRfo29201122
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Valdštejnova 4, 350 02 Cheb
Č.j. KRPK-57111-2/ČJ-2026-1902IZ Cheb, 9. července 2026
Počet stran: 1
Oznámení nálezu věci
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby pro zbraně, střelivo a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Cheb jako věcně a místně příslušný orgán ve věcech výkonu státní správy na úseku zbraní a střeliva podle § 115 odst. 1 a § 116 odst. 1 zákona číslo 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu ( dále jen "zákon o zbraních"), oznamuje nález
13 ks střeliva
nalezené dne 6. 7. 2026 okolo 22:35 hodin v Chebu před budovou OOP Cheb - město.
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedené věci, je tato v souladu s ustanovením § 116 odst. 1 zákona zbraních uschována u Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor služby pro zbraně, střelivo a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Cheb, ul. Valdštejnova 4, po dobu 12 měsíců. Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedené věci, připadne tato do vlastnictví státu. Podle § 11 odst. 1 písm. e) z. č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky, a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§ 116 odst. 2 zákona o zbraních), přísluší Policii České republiky.
Toto oznámení bude zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přenos na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx
npor. Mgr. Jana Mašková
komisař
Vyvěšeno dne: 9.7.2026
Sejmuto dne: 9.7.2027