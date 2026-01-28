Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení nález zbraně puška opakovací

Č. j. KRPA-280476úČJ-2024-0011Y 

Praha 28. ledna 2026

Oznámení nálezu

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha I a Praha Ill se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1, 140 00, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních“) oznamuje nález zbraně: 

  • nekompletní puška opakovací, značka výrobce J. G. ANSCHÜTZ, model 15151516, ráže 22 WMR, výrobního čísla 1194646 bez zásobníku a bez závěru, s puškohledem

Jelikož není vlastník zbraně znám, je nalezená zbraň uložena v úschově na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha l a Praha Ill se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1 a bude zde uschována dle ustanovení § 116 odst. 1 zákona o zbraních po dobu 12 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku.

Nalezená zbraň, u které nelze podle předpisů soukromého práva určit osobu, které má být vrácena ve smyslu § 116 odst. 2 zákona o zbraních, připadá do vlastnictví státu.

Toto oznámení o uložení zbraně je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx

Zpracoval:

Pavol Turianský

                                                 npor. Ing. Zdeňka  KOPECKÁ

                                                                                                                                                                                           vedoucí oddělení                                 

Vyvěšeno dne:  28.01.2026

Sejmuto dne : 28. 7. 2026

