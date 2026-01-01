Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení nález střeliva
Č. j. KRPA-128469-4/ČJ-2026-0012IZ
Praha 7. května 2026
Veřejná vyhláška
Oznámení o nálezu zbraně nebo střeliva – 6 kusů střeliva ráže 32 S.&W. Long
Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha II, Nádražní 3414/14, 155 00 Praha 5 – Smíchov, oznamuje nález zbraně nebo střeliva:
6 kusů střeliva ráže 32 S.&W. Long
V souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález zbraně nebo střeliva. Jelikož nebyl zjištěn vlastník, je nalezená zbraň nebo střelivo uložena v úschově Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha II, se sídlem Nádražní 3414/14, 150 00 Praha 5 – Smíchov a bude zde uschována dle ustanovení § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zbraních) po dobu 12 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku.
Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle ustanovení § 116 odst. 1 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se vlastník do stanovené lhůty, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.
Toto oznámení je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronicky na adrese: www.policie.cz/odbor služby pořádkové policie KŘP hl.m.Prahy.aspx
|
Zpracoval:
|
npor. Bc. Martina Amer Horáčková
|
oprávněná úřední osoba
Na Úřední desce fyzicky vyvěšeno dne: 7. 5. 2026
Z Úřední desky sejmuto dne: 7. 5. 2027