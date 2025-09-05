Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení nález domácky zhotovený revolver

Č. j. KRPA-158581/ČJ-2020-0014IY 

Praha 5. září 2025

Oznámení o nálezu zbraně

            V souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález zbraně, jejíž majitel není správnímu orgánu znám.

            Na zdejší součásti je uložena tato zbraň:

  • Domáckým způsobem zhotovený revolver ráže .22, bez v.č.

jejíž nalezení bylo oznámeno na PČR, KŘP hl.m. Prahy, MOP Strašnice, Praha 10, V Zátočce 1/42 dne 17.6.2020.

            Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy, Praha 4, Kongresová 2. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle ustanovení § 135 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se její vlastník v této lhůtě, připadá tato zbraň do vlastnictví státu.

            Propadnutí zbraně do vlastnictví státu nastane dnem  3.3.2026

            Toto oznámení o uložení zbraní je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/odbor-sluzby-pro-zbrane-a-bezpecnostni-material.aspx

Zpracoval: Bc. Pavel Damian

                                                                                               npor. Mgr. Andrea Bezoušková

                                                                                           vedoucí oddělení služby pro zbraně

                                                                                             a bezpečnostní materiál Praha IV

Vyvěšeno dne : 5.9.2025

Sejmuto dne:  3.3.2026

