Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení nález 50 ks střeliva ráže 22 LR

Č. j. KRPA-249712-3/ČJ-2025-0011IY 

Oznámení nálezu

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1, 140 00, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) oznamuje nález střeliva:

  •  50 ks nábojů ráže 22 LR

Jelikož nebyl zjištěn vlastník, je nalezené střelivo uloženo v úschově na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1 a bude zde uschována dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních po dobu 6 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku.

Nepřihlásí-li se její vlastník do stanovené lhůty, připadá nalezené střelivo do vlastnictví státu.    

Toto oznámení o uložení zbraně je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx.

                                            ,,otisk úředního razítka“

npor. Ing. Zdeňka Kopecká, v. r.

vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 25.08.2025

Sejmuto dne:

