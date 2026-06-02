Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Oznámení na nebezpečně jedoucí vozidlo
Řidič s více než 2 promile, v cizím autě a bez řidičáku.
Vše začalo v pondělí 1. června krátce před půl třetí odpoledne oznámením na linku 158 o stříbrném vozidle zn. VW, které se mělo nebezpečně pohybovat a kličkovat ve směru od Lupenic do Rychnova nad Kněžnou. Rychnovští policisté ihned vyrazili na místo. Během několika minut po oznámení vozidlo v ul. Hrdinů odboje zastavili. Uvnitř vozidla se nacházel řidič se spolujezdcem.
Řidič na výzvu policistů nepředložil žádné osobní doklady, ani doklady potřebné k řízení a provozu vozidla. Následnou lustrací policisté zjistili, že se jedná o 29letého cizince. Již při prvním kontaktu bylo zřejmé, že řidič není zcela „ve formě“ a dechová zkouška to potvrdila. Vyšla pozitivně s výslednou hodnotou 2,13 promile alkoholu v dechu.
Cizinec se k požití alkoholu přiznal a uvedl, že během dopoledne vypil asi deset piv a poté si vzpomněl, že potřebuje nakoupit, a tak s kamarádem nasedl do vozidla a vyrazili do Rychnova nad Kněžnou, kde byl policisty zastaven. Současně přiznal, že nevlastní řidičský průkaz ani ve své domovské zemi a navíc si ještě „půjčil“ vozidlo bez oprávnění. Svého jednání později litoval.
Policisté muži sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněného užívání cizí věci, za což mu v případě pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 2 léta nebo zákaz činnosti.
2. června 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová