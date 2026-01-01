Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Ozbrojený muž vyhrožoval sebepoškozením
Zasáhli policisté zásahové jednotky z Brna.
Dnes před osmou hodinou ráno jsme přijali oznámení o konfliktu dvou mužů v obci Hvozdná na Zlínsku, při níž měl být jeden z mužů zraněný a druhý ozbrojený.
Na místo vyrazily dostupné policejní hlídky, záchranáři i hasiči. Zraněného muže si převzali do péče záchranáři. Druhý z mužů se zavřel v místnosti a vyhrožoval sebepoškozením.
Operační důstojník proto na místo přivolal také policejního vyjednavače a zásahovou jednotku z Brna.
Po dobu vyjednávání byla s mužem velmi těžká komunikace, neustále střídal nálady a odmítal opustit pokoj. V průběhu komunikace vyjednavač využil správný okamžik a dal pokyn k zásahu speciálně vyškolených policistů k zákroku. Ti použili proti ozbrojenému muži, jež byl zřejmě pod vlivem drog, taser a zpacifikovali ho. Záchranáři muže za asistence policistů převezli do nemocnice.
Okolnostmi případu se zabývají zlínští kriminalisté.
14. července 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková