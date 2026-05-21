Ovlivňování veřejných zakázek - obvinění 20 osob
Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) zahájila 20. května 2026 trestní stíhání dvaceti fyzických osob ve věci ovlivňování veřejných zakázek malého rozsahu, které byly soutěženy v souvislosti s údržbou městských bytů v majetku města Havířov, spravovaných Městskou realitní agenturou.
Podle vyšetřovatelů se obvinění měli minimálně v letech 2022–2023 podílet na machinacích soutěží o veřejné zakázky v celkovém objemu minimálně 100 milionů Kč.
Obvinění čelí trestnímu stíhání pro trestné činy spojené s veřejnou soutěží, účasti na organizované zločinecké skupině, podplácení a přijetí úplatku. V případě pravomocného odsouzení jim hrozí tresty odnětí svobody od dvou do dvanácti let. Trestní stíhání všech osob je vedeno na svobodě. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
21. května 2026