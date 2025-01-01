Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Ověř si, s kým opravdu komunikuješ
Podvodník se vydává za známé, nebo rodinné příslušníky a jejím jménem požaduje finanční pomoc.
V minulých dnech evidujeme několik případů podvodu, ve kterých se pachatel vydává na sociálních sítích, nebo na multimediálních komunikačních platformách za známého či rodinného příslušníka a požaduje finanční pomoc.
V prvním případě dvaapadesátiletý muž obdržel začátkem srpna textovou zprávu na multimediální komunikační platformě, ve které ho měla jemu známá osoba požádat o půjčku konkrétní finanční částky. Muž se zapůjčením peněz neměl problém a po textové domluvě zaslal na zadaný účet téměř čtyřicet tisíc korun. Později ovšem zjistil, že osoba, se kterou komunikoval, nebyla ta, za kterou ji pokládal.
V dalším případě se podvodník vydával za dceru. Ženu kontaktoval z jiného telefonního čísla se sdělením: „ Ahoj mami, svůj telefon mám rozbitý a toto je moje telefonní číslo.“ Po krátké komunikaci požadoval zaplacení urgentní platby z důvodu údajného znepřístupněného internetového bankovnictví. Žena pak v dobré víře zaplatila téměř dvaačtyřicet tisíc korun na zadaný účet. Později ovšem zjistila, že se stala obětí podvodu a obrátila se na policii.
V posledním případě se pachatel vydával za syna. Stejná legenda ženu utvrdila o tom, že její syn potřebuje finanční pomoc. Pachatel pak z ženy postupně vylákal téměř sto čtyřicet pět tisíc korun.
Ve zmíněných případech pachateli v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod až pět let za mřížemi, nebo peněžitý trest.
Policie radí:
Pamatujte, že pachatel dokáže zkopírovat jakékoli telefonní číslo, profil na sociálních sítích i e-mailovou adresu.
Pokud si nejste stoprocentně jistí, vždy si vše raději ověřte jinou cestou.
10. září 2025, por. Radomír Šiška, DiS.