Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Ověř si, s kým opravdu komunikuješ

Podvodník se vydává za známé, nebo rodinné příslušníky a jejím jménem požaduje finanční pomoc. 

V minulých dnech evidujeme několik případů podvodu, ve kterých se pachatel vydává na sociálních sítích, nebo na multimediálních komunikačních platformách za známého či rodinného příslušníka a požaduje finanční pomoc.

V prvním případě dvaapadesátiletý muž obdržel začátkem srpna textovou zprávu na multimediální komunikační platformě, ve které ho měla jemu známá osoba požádat o půjčku konkrétní finanční částky. Muž se zapůjčením peněz neměl problém a po textové domluvě zaslal na zadaný účet téměř čtyřicet tisíc korun. Později ovšem zjistil, že osoba, se kterou komunikoval, nebyla ta, za kterou ji pokládal.

V dalším případě se podvodník vydával za dceru. Ženu kontaktoval z jiného telefonního čísla se sdělením: „ Ahoj mami, svůj telefon mám rozbitý a toto je moje telefonní číslo.“ Po krátké komunikaci požadoval zaplacení urgentní platby z důvodu údajného znepřístupněného internetového bankovnictví. Žena pak v dobré víře zaplatila téměř dvaačtyřicet tisíc korun na zadaný účet. Později ovšem zjistila, že se stala obětí podvodu a obrátila se na policii.

V posledním případě se pachatel vydával za syna. Stejná legenda ženu utvrdila o tom, že její syn potřebuje finanční pomoc. Pachatel pak z ženy postupně vylákal téměř sto čtyřicet pět tisíc korun.

Ve zmíněných případech pachateli v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod až pět let za mřížemi, nebo peněžitý trest.

Policie radí:

Pamatujte, že pachatel dokáže zkopírovat jakékoli telefonní číslo, profil na sociálních sítích i e-mailovou adresu.

Pokud si nejste stoprocentně jistí, vždy si vše raději ověřte jinou cestou.

10. září 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 