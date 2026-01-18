Policie České republiky  

Jihomoravský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Otužování skončilo tragédií

Muž zemřel pod ledem (video) 

Tragicky skončilo otužování v Kaolínovém jezírku u Maršova. Jeden z otužilců se pokusil podplavat pod ledem do  jiné vysekané díry a během cesty pravděpodobně ztratil orientaci. Na místě jsme zasahovali společně s hasiči. Složitý terén komplikoval příjezd i samotný zásah na místě. Přivolaní policejní potápěči přepravili veškeré nutné vybavení pro zásah a potopili se pod led. Během 15 minut tělo pod hladinou objevili a nachystali k vyzvednutí na povrch. S transportem těla v nepřístupném terénu si poradili hasiči. Příbuzné vyrozuměla policejní krizová intervetntka. 

Znovu upozorňujeme, že na zamrzlých přírodních plochách je třeba se chovat s respektem a dodržovat preventivní bezpečnostní opatření. 

18.01.2026, mjr. Pavel Šváb

