Otevírání dveří kladivem
Rozbíjeli vstupní dveře kladivem a brali vše, co jim přišlo pod ruce. Policisté již pětadvacetkrát odsouzeného muže a dvaadvacetkrát odsouzeného muže stíhají vazebně a další muž a žena jsou vyšetřováni na svobodě.
Kriminalisté ze 4. oddělení obecné kriminality Prahy IV díky velmi dobré operativně pátrací činnosti objasnili sérii sedmnácti vloupání v Praze 4 a Praze 10. Policistům se podařilo zjistit, že skupina celkem čtyř osob v rozmezí přibližně jednoho měsíce se v různém složení vloupávala do prodejen s tabákovými výrobky dále do rodinného domu, do hobby prodejny a také do vozidel.
K samotnému vloupání docházelo většinou v nočních hodinách, kdy muži za pomoci kladiva během pouhých pár vteřin rozbili vstupní dveře a posléze v provozovně do připravených tašek naházeli především cigarety a tabákové výrobky. Při jejich jednání je neodradil ani hlasitý alarm, který se při vstupu do prodejny spustil. V provozovně při krádeži cigaret strávili vždy pouhých pár minut. V jednom případě se dvojice mužů vloupala i do rodinného domu, kde muž odcizil příruční tašku s doklady, platební kartou a drobnou finanční částkou.
Při svém řádění nevynechali ani prodejnu pro domácí kutili a zahrádkáře, z které po násilném vstupu za pomoci kladiva odcizili příruční trezor a dvě úhlové brusky. Největším překvapením pro kriminalisty bylo, když na základě dalšího šetření zjistili, že si muži kladivo, které při vloupání použili, zakoupili právě v této prodejně, do které se vloupali. Kriminalisté zjistili, že jejich pozornosti neunikla ani vozidla, do kterých se vloupávali v Praze a Středočeském kraji. Celková škoda na odcizených věcech je přibližně půl milionu korun, nicméně škoda způsobená samotným poškozením dveří a provozovny může být ještě mnohem vyšší.
Na základě velmi dobré práce se podařilo kriminalistům ztotožnit podezřelé osoby, které postupně zadrželi v průběhu několika dní na různých místech. Kriminalisté všem zadrženým sdělili obvinění z trestného činu krádež vloupáním a těm kteří se účastnili vloupání do domu rozšířili obvinění o trestný čin neoprávněné opatření platebního prostředku a poškození cizí věci, kdy jim hrozí trest odnětí svobody v délce až pěti let.
mjr. Eva Kropáčová
3.4.2026