Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ostraze vyhrožoval injekční stříkačkou

TEPLICKO - Drama se odehrálo v Bílině.

Minulý týden vyslal operační z linky 158 bílinské policisty do obchodu s drogerií, s tím, že zde byl zadržen podezřelý z krádeže. Než však hlídka do obchodu dojela, odehrálo se zde drama. Známý zloděj vzal z regálu vlhčené ubrousky, se kterými vyšel bez zaplacení ven. Za ním však vyběhl pracovník ostrahy a vyzval ho, ať se vrátí zpět do prodejny a mezitím vyrozuměl policisty. Podezřelý sice po výzvě vrátil zboží zpět do regálu, ale přitom vytáhl z kapsy injekční stříkačku, kterou napřáhl k ostraze a vyhrožoval muži újmou na zdraví se slovy „Já tě pobodám!“. Konflikt pokračoval před prodejnou, kdy po příjezdu policejní hlídky měl podezřelý injekci stále v ruce a odložil jí až po výzvě policistů. Následně byl zadržen a ve zkráceném přípravném řízení mu bylo sděleno podezření z nebezpečného vyhrožování. V případě odsouzení mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

28. července 2025

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

