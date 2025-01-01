Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Ostravští policisté pátrali po seniorovi hodiny
Pátrací akce byla ukončena se šťastným koncem. Muže jsme našli podchlazeného, zmateného, ale živého.
Ve čtvrtek 23. října kolem 18. hodiny operační důstojník na tísňové lince 158 přijal naléhavé oznámení od muže, který měl strach o svého otce. Uvedl, že se tatínek vydal v odpoledních hodinách na procházku, ze které se nevrátil. Když s ním byl naposledy v telefonickém spojení, měl mu říct, že neví kde je, leží na zemi u řeky a vidí pouze červený kostel.
Okamžitě jsme začali pátrat téměř po 90letém seniorovi. Do akce byli zapojeni jak policisté z obvodních odděleních, oddělení hlídkové služby, kriminalisté, ale také psovod či dopravní policisté. Od oznamovatele jsme zjistili místa, které měl pohřešovaný rád a ke kterým by mohl mít vztah. Muži zákona propátrávali jak nákupní centra, tak provedli prověrky v nemocničních zařízení. Vše bylo bez výsledku. Vzhledem ke špatným povětrnostním podmínkám nebylo možné použití vrtulníku s termovizí. Díky operativnímu pátracímu prostředku bylo zjištěno, že by se pohřešovaný mohl nacházet poblíž Landek parku. Tudíž se místa následných lokalizací procházela pěšky. Skupina policistů byla rozdělena do dvou týmů, jeden jezdil a monitoroval perimetr vozidlem a druhý tým procházel těžko přístupný terén a přilehlé turistické a pěší stezky.
Dobrá zpráva přišla zhruba půl hodiny před půlnocí. Kriminalisté našli poblíž přívozského jezu seniora, který ležel v travnatém porostu. Byl promočený, podchlazený, zmatený, ale živý. Policisté muži poskytli tepelný komfort a přivolali na místo záchranáře, kteří si ho převzali do své péče.
dne 27. října 2025
por. Bc. Eva Michalíková