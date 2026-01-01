Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Ostravští policisté opět a znovu varují
Kyberšmejdi stále útočí, falešní policisté a bankéři obrali důvěřivé osoby o statisíce.
Kyber případy stále přibývají a bohužel se v této oblasti kyberšmejdům daří. Ať už se jedná o podvodné investice či falešné policisty a bankéře, výsledek je vždy stejný, připravit lidi o statisíce korun. Tento trend se bohužel týká každého z nás, a proto doporučujeme používat zdravý selský rozum. To určitě může minimalizovat možnost stát se obětí takových útoků od kyberšmejdů.
Ostravští policisté od začátku ledna tohoto roku evidují zhruba 70 případů IT kriminality. Znovu bychom upozornili na případy falešných policistů a bankéřů. Tyto případy jsou téměř stejné, liší se od sebe „pouze“ škodou.
Na kriminalisty z centra Ostravy se v posledních dnech obrátily tři ženy, které potkal stejný osud. Nechaly se obelstít falešným policistou a bankéřem. Ženám bylo okolo 30 až 50 let, zřídily si půjčky a následně předaly kurýrům dle pokynů peníze. Celkem tak přišly zhruba o 1.300 000 korun. Samotné podvodné jednání se od sebe minimálně lišilo.
Jedna z žen na začátku února přijala hovor od muže, který se představil jako policista kriminální policie Semily. Pokračoval tím, že na základě její ověřené plné moci zažádala osoba jménem Marek XXX o půjčku u banky ve výši 600.000 korun. Aby získal důvěru ženy, poslal jí přes e-mail fotografii služebního průkazu. Poškozená bohužel falešnému průkazu uvěřila a dál s rádoby policistou telefonovala. Následně ji podvodník nasměroval na „pracovníka“ ČNB, se kterým nadále komunikovala přes aplikaci WhatsApp, a to jak video hovorem, tak písemně. Tento ji sdělil, že si musí zažádat o úvěr, aby došlo k anulaci původní půjčky, kterou na ní měl zažádat Marek XXX. Poškozená s tímto souhlasila a vše dělala podle instrukcí. Přes internetové bankovnictví uzavřela půjčku ve výši 1.300 000 korun. Následně ženu falešný bankéř přesvědčil, aby došla na pobočku banky, kde na přepážce vybere finanční hotovost. Samozřejmě jí instruoval, že nikomu nesmí nic říkat. Navíc jí upozornil na to, že v dané bance je zaměstnanec, který vyzradil její iniciály a právě ona má policistům pomoci tohoto muže dopadnout. Poškozená byla dále instruována, co má v případě dotazů v bance odpovědět a jak se má vyjadřovat. Dokonce jí kyberšmejd řekl, aby si nechala z přepážky vydat peníze přímo do obálky a na tyto nesahala, aby nepoškodila otisky prstů. Ženě celá situace přišla zvláštní a chtěla o tom zavolat manželovi. V tuto chvíli narazila a falešný bankéř začal zastrašovat, zda o tom někomu řekne a celou transakci pokazí, že ona se může dopustit trestného činu. Poškozená se zřejmě zalekla a dál poslouchala instrukce. Nakonec vybrala jak z přepážky, tak z bankomatu zhruba 450.000 korun a podle pokynů šla na ulici Poděbradova v centru Ostravy, kde se měla setkat s policistou, kterému nakonec peníze předala. Po celou dobu měla falešného bankéře na telefonu a ve chvíli, kdy se měla zdráhat peníze předat, že nevěří, že se jedná o policistu, osoba na druhé straně telefonu opět ženu zastrašovala, že jestli tak neučiní, sama se dopouští trestných činů a začal jí v tomto utvrzovat různými paragrafy. Poškozená tedy poslechla a peníze „policistovi“ předala. Díky svému podezření, že by se mohlo jednat o podvod, stihla muže ještě vyfotit.
Kriminalisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. V případě dopadení pachateli hrozí až pětileté vězení.
Nutností je opět připomenout několik informací a rad:
Policista nikdy s poškozenou osobou neřeší podvodná jednání po telefonu, tedy on-line. Vždy si ji pozve na policejní služebnu, nikoliv například na parkoviště, před nákupní centra či na jiná veřejná místa. Policista nikdy jako důkaz neposílá fotografii služebního průkazu a už vůbec nespojuje poškozeného s „bankéřem“.
Proto buďte maximálně obezřetní a v případě, že přijmete hovor od rádoby bankéře či policisty, kteří vám sdělí například informace o napadení vašeho účtu, reagujte následovně. Ukončete hovor a hned volejte do banky. Najděte si zákaznické číslo nebo kontaktujte svého osobního bankéře. Nikdy nevolejte na číslo, ze kterého bylo voláno.
dne 11. února 2026
por. Bc. Eva Michalíková