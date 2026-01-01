Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Ostravští kriminalisté za krátkou dobu ztotožnili žháře
Několik požárů měl mít na svědomí teprve dvacetiletý mladík.
V polovině července tohoto roku jsme během pěti dnů přijali hned několik oznámení o požárech. Jednalo se o zahoření jak rybářské chaty, tak několik kontejnerů v Ostravě. Mezi dalším oznámením byl požár slámy v areálu zemědělského objektu v Hlučíně. I přesto, že se jednalo o odlišné místo a jiný okres, nastala spolupráce mezi ostravskými a opavskými kriminalisty. Na místech zahoření nebyla nutná evakuace osob a nedošlo ani k žádnému zranění. Jakmile to okolnosti dovolily, bylo provedeno ohledání míst požářiště ve spolupráci s hasiči. Při požáru chat či slámy byl při ohledání na místech také psovod se služebním psem specializujícím se na vyhledávání akcelerantů hoření. Přítomni byli také specialisté z oblasti chemie a elektro z odboru kriminalisté techniky a expertiz krajského ředitelství.
Kriminalisté pracovali hned s několika možnými verzemi. Jednak se mohlo jednat o případy, které spolu nemají nic společného, ale pracovali také s možnou variantou úmyslného zapálení, tedy nevyloučili možného „žháře“. Shromažďovali informace, důkazy a vše postupně vyhodnocovali. Během krátké doby se ukázalo, že kriminalisté z celoměstského útvaru v Ostravě šli správným směrem. Osobu, kterou měli vytipovanou, po předchozím souhlasu státního zástupce zadrželi na konci minulého týdne.
Komisař 9. oddělení obecné kriminality Ostrava v minulých dnech zahájil trestní stíhání 20letého muže, kterého obvinil z trestného činu poškození cizí věci. Ukázalo se, že měl nejdříve úmyslně zapálit rybářskou chatu ve Slezské Ostravě, následně za tři dny v Ostravě-Heřmanicích plastový kontejner na papír, v důsledku čehož došlo k zahoření dalších čtyř kontejnerů. Den poté měl v Hlučíně zapálit stoh obsahující zhruba 300 balíků slámy, v důsledku čehož došlo k jeho celkovému zahoření. Svým jednáním měl způsobit škodu zhruba za 800.000 korun. Obviněný se ve výslechu ke svému jednání doznal a s kriminalisty spolupracoval. Jeho nepochopitelné jednání měl vysvětlit, že ho bavilo to pozorovat. V případě odsouzení mu hrozí až jeden rok vězení.
dne 30. července 2026
por. Bc. Eva Michalíková