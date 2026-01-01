Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Ostravští kriminalisté objasnili krádeže na osobách
Na soud si za své jednání obviněná žena počká ve vazbě.
Kriminalisté z Ostravy-Přívozu objasnili sérii krádeží především na osobách, u kterých měla obviněná využívat jejich nepozornosti, ale také nestřeženého okamžiku. Jejím cílem byly především osoby seniorského věku. Vybírat si měla především prodejny, ve kterých byl větší pohyb osob. Nebála se „obrat“ ani téměř 90letou ženu, která nechala plátěnou tašku na nákupním vozíku. Jakmile to obviněná zpozorovala, hned měla využít její nepozornosti a s touto odešla. V tašce měla seniorka peněženku s finanční hotovostí, doklady a platební kartou. Její drzost však překročila hranice a s odcizenou platební kartou opakovala několik plateb. V jiném případě naopak využila nepozornosti 75leté ženy, která měla s sebou tašku na kolečkách. I přesto, že ji měla v blízkosti své osoby, uměla využít chvilky okamžiku a z tašky měla vzít peněženku s penězi a osobními doklady. Naopak v jiném případě měla navštívit samoobslužnou prodejnu, kde za pokladnou ze skříňky měla odcizit položenou peněženku s doklady a platební kartou. I v tomto případě se jí nebála použit a měla provést opět několik nákupů a neoprávněně odcizenou kartou zaplatit.
Jejímu konci v pokračování trestné činnosti přispěli přívozští kriminalisté ve chvíli, kdy vyhodnocovali zajištěné kamerové záznamy a díky osobní znalosti rychle ztotožnili podezřelou ženu. Ukázalo se, že se jedná o 31letou recidivistku s bohatou trestní minulostí. Vzhledem k tomu, že se měla pohybovat napříč Českou republikou a před muži zákona se schovávat, byl vydán předchozí souhlas s jejím zadržením. V minulých dnech se podařilo podezřelou zadržet.
Komisař 7. oddělení obecné kriminality Ostrava ženu obvinil z trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Obviněné byly prokázány čtyři skutky, které měla spáchat už v minulém roce. Nicméně se bude trestní stíhání rozšiřovat o další případy, které má mít žena na svědomí. Byl podán podnět na vzetí do vazby, kterému soudce vyhověl. Nyní jí hrozí až dvouleté vězení. Obviněná s kriminalisty spolupracovala a ke svému jednání se doznala.
Rádi bychom doporučili, abyste byli obezřetní, dávali si pozor na své osobní věci a měli je neustále na dohled. V případě, že vybíráte zboží z regálu, mějte svá tašky či kabelky u těla. Nedávejte zlodějům příležitost a nebuďte snadným terčem.
dne 25. března 2025
por. Bc. Eva Michalíková