Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Osobní znalost a všímavost plzeňského policisty se vyplatila
Ve večerních hodinách ve svém volnu potkal „známého“ muže, který nesl kufry s nářadím. Ten se přiznal, že nářadí ukradl. Po provedení nezbytných procesních úkonů byl následující dopoledne eskortován do věznice.
V pátek 17. července 2026 ve večerních hodinách přijal operační důstojník na tísňové lince 158 oznámení od policisty z obvodního oddělení, že ve svém volnu potkal v Plzni na Košutce muže, který je mu znám pro jeho předchozí trestnou činnost a že u sebe má kufry s nářadím. Na základě místní znalosti právě také věděl, že v blízkosti se nachází parkoviště stavebních firem a že by se mohlo tedy jednat o nářadí kradené ze zaparkovaných vozidel. Mladého muže vyzval, aby s ním setrval na místě do příjezdu uniformované hlídky. Policistům se mladý muž přiznal, že nářadí skutečně odcizil, kdy nejprve přelezl plot parkoviště a ze zaparkovaného vozidla ukradl kufry s nářadím, dále ruční kotoučovou pilu, aku flexu, baterie, nabíječky na baterie, diamantový kotouč a reproduktor. Způsobil tak více než dvacetitisícovou škodu. Po provedeném ohledání policisté majiteli, který se na místo činu dostavil, jeho nářadí předali zpět.
Jednadvacetiletý muž byl zadržen a umístěn do policejní cely. Policisté provedli ohledání místa činu, nezbytné procesní úkony, vyžádali si kamerové záznamy. Z dostupných evidencí dále zjistili, že byl Krajským soudem v Plzni mimo jiné za přečin krádež odsouzen k trestu odnětí svobody nepodmíněně ve výměře jednoho roku, kdy trest vykonal v srpnu loňského roku, a že byl opět pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za jiné krádeže. Vzhledem k tomu, že výzvu k nástupu do výkonu trestu odnětí svobody měl v tu dobu převzatou a běžela mu lhůta na vyřízení si osobních záležitostí, nabízelo se jeho dodání do výkonu trestu. V sobotu dopoledne byl tedy eskortován do věznice, kde si odpyká svůj trest a na další si zde zřejmě rovněž počká.
por. Mgr. Dagmar Mifková
20. července 2026