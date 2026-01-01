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Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Osobní spory měly vyústit až k zapálení auta

I přesto, že kriminalisté z Ostravy měli zpočátku liché poznatky, podařilo se případ objasnit. 

Na konci října minulého roku operační důstojník přijal oznámení od starší ženy, které mělo být odcizené osobní vozidlo zaparkované v Šenově u Ostravy. Jen do několika málo minut na místě byli policisté z obvodního oddělení Vratimov, kteří začali zjišťovat veškeré možné souvislosti s tímto případem. Jak z ohledání místa bylo zřejmé, pachatel po sobě nenechal téměř žádné upotřebitelné stopy. Následující den strážníkům Městské policie Šenov náhodná žena oznámila, že v lesní části Bobčok v Šenově našla ohořelé auto. Ukázalo se, že se jedná o vozidlo, které bylo předchozí den odcizené právě poškozené seniorce.

Případ si do své gesce převzali kriminalisté ze Slezské Ostravy. Samozřejmě museli pracovat se všemi možnými verzemi, ať už se jednalo o úmysl, pomstu či možný pojistný podvod. Ten však během krátké doby vyloučili. Díky operativnímu šetření, zajištěných a vyhodnocených informací a kamerových záznamů zjistili, že auto měly odcizit osoby, které byly maskovány do ochranné kombinézy a na obličeji měly masky. I přesto, že zpočátku policisté měli liché poznatky, díky nashromážděným důkazům a za použití všech možných technických prostředků se rýsovala možná podezřelá osoba. Jednalo se o staršího muže, který měl mít vazby k poškozené. Ten samotnou situaci zlehčoval a s muži zákona za začátku nespolupracoval. Nakonec však od své legendy upustil a kriminalistům se k odcizení a následnému zahoření vozidla doznal. Ukázalo se, že po vzájemné domluvě s mladým muže měli přijet na místo činu, tam se zmocnit auta, se kterým starší muž odjel do odlehlého lesíku, přičemž mladší spolupachatel ho následoval druhým vozidlem. Ten za volant usedl i přesto, že měl zákaz řízení. Posléze měli v lesíku za použití chemikálií auto zapálit a odjet druhým autem.

Komisař 2. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání proti 75letému a 34letému mužům a obvinil je z trestných činů krádeže a poškození cizí věci. Mladšímu navíc sdělil podezření také z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě odsouzení jim hrozí až pětileté vězení. Jednáním měli způsobit škodu přes 100.000 korun.

dne 19. června 2026
por. Bc. Eva Michalíková

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