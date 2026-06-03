Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Osmnáctiletý muž ohrožoval policisty zbraní
Policejní komisařka mu sdělila obvinění ze spáchání zločinu násilí proti úřední osobě.
Tachovští kriminalisté se zabývají případem, ke kterému došlo poslední květnový den. V odpoledních hodinách přijali tachovští policisté oznámení o napadání členů rodiny v jednom z bytů v Tachově ze strany osmnáctiletého muže.
Policisté po příjezdu na místo vyhledali uvedený byt, v jehož dveřích stál muž, který je ohrožoval krátkou střelnou zbraní. Tu poté policisté ve spolupráci s otcem podezřelého zajistili, kdy při tomto zjistili, že se jednalo o plynovou pistoli. Poté vyšel z pokoje opět onen agresivní muž a v ruce držel mačetu, se kterou mával proti policistům. Ti za použití donucovacích prostředků muže odzbrojili a zadrželi. Po celou dobu kladl muž aktivní odpor, ve kterém pokračoval i při provádění dalších úkonů na policejní služebně.
Provedená dechová zkouška u muže byla negativní, test na návykové látky byl pozitivní na amfetamin. Celá událost se obešla bez zranění přítomných osob, policistů i zadrženého muže. Ten byl umístěn do policejní cely a policejní komisařka mu následně sdělila obvinění ze spáchání zločinu násilí proti úřední osobě. Státnímu zástupci také podala podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud neakceptoval. Obviněný je tedy stíhán na svobodě.
por. Bc. Iva Vršecká
3. června 2026