Osm zločinců čeká 42 let vězení
Mezinárodní policejní spolupráce je zásadní pro bezpečnost.
Jedním z jejich viditelných dopadů mezinárodní spolupráce je intenzivní pátrání po zločincích, kteří se před soudem či vězením skrývají po celém světě, ale také u nás. Díky Interpolu, evropským možnostem spolupráce v rámci SIRENE a informacím vloženým do SIS (Schengenský informační systém) téměř každý den zadrží policisté v ČR nebo zahraniční kolegové pro ČR nějakého uprchlého zločince.
Každý týden se tak několik osob zadržených na EZR (Evropský zatýkací rozkaz) předává do států EU či se v rámci extradice (realizace mezinárodního zatýkacího rozkazu) eskortuje do státu mimo EU. Tak tomu bylo i tento týdne, kdy si například ve středu policisté z Interpolu Kišiněv na pražském letišti převzali dva muže odsouzené za pokus vraždy, těžké ublížení na zdraví a sexuální vykořisťování. Jejich cestu na letiště zajistili příslušníci cizinecké policie. Do letadla už je však dovedli moldavští policisté a po krátkém letu je bezpečně eskortovali až do kišiněvské věznice.
V opačném směru, na pražské letiště, doputovali uprchlíci z Velké Británie a Itálie. Pozemní cestou si pak policisté tento týden na společných centrech policejní spolupráce s Německem, Rakouskem a Slovenskem předali čtyři další osoby.
Centrem mezinárodní policejní spolupráce je Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci, které zajišťuje nejen informační výměnu s partnery v zahraničí, ale jeho policisté se přímo podílí na zajišťování předání, extradice a mají velký vliv na samotná zadržení u nás i v zahraničí.
kpt. David Schön
3. dubna 2026