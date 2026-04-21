Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Osm přetížených dodávek na D1
Speciální tým „Kamion“ se pravidelně věnuje také kontrolám dodávkových vozidel
Osm přetížených dodávkových vozidel zjistili včera policisté z dálničního oddělení Velký Beranov. Na kontrolní stanoviště na 115,5 kilometru dálnice D1 si postupně stahovali vozidla mířící po dálnici směrem na Prahu k provedení nízko rychlostního vážení. Ve všech osmi případech zjistili porušení zákona o pozemních komunikacích – vozidla byla přetížena. Ve třech případech se jednalo o cizince, zbývajících pět vozidel patřilo českým dopravcům.
Dvě dodávková vozidla zahraničních dopravců byla přetížena o téměř dvě tuny, proto policisté uložili za porušení zákona kauci ve výši 18 000 korun, jedno vozidlo bylo přetíženo o téměř jednu tunu a tomuto zahraničnímu dopravci jsme uložili kauci ve výši 9 000 korun. Pět přetížených dodávkových vozidel patřilo českým dopravcům. Ve dvou případech policisté zjistili přetížení o více než dvě tuny, když u jednoho vozidla bylo přetížení téměř 3,5 tuny, (což je o 100 procent více, než je pro tuto kategorii vozidla přípustné). Všechny tyto přestupky policisté zadokumentovali a porušení provozovatelů bude řešit místně příslušný správní orgán - v tomto případě Magistrát města Jihlava. Všech osm řidičů dostalo za jízdu s přetíženým vozidlem pokutu v příkazním řízení v rozmezí od 1 000 do 15 000 korun. Dodávkové vozidlo, které bylo přetížené o 3,5 tuny, převáželo betonovou dlažbu. Vozidlo, které bylo přetížené o více než dvě tuny, převáželo suchou betonovou směs a kromě toho náklad tvořil ještě další stavební materiál.
Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina věnují dlouhodobě pozornost důkladným kontrolám kamionové dopravy, a to zejména na dálnici D1, ale také na ostatních důležitých a páteřních silnicích nižších tříd v Kraji Vysočina. Zvýšenou pozornost věnujeme nejen kontrolám jízdních souprav, a to i se zvýšeným zaměřením na manipulaci s tachografy a kartami řidičů, ale také přetíženým nákladním vozidlům kategorie N1 (nákladní vozidla do 3,5 tuny) a nadrozměrným přepravám po dálnici D1 a ostatních pozemních komunikacích v Kraji Vysočina.
Přetížená dodávková vozidla v silničním provozu jsou rizikem nejen pro jejich samotné řidiče, ale také pro všechny účastníky silničního provozu. Přetížené vozidlo je hůře ovladatelné, má horší jízdní vlastnosti, nemusí být spolehlivě ovladatelné a stovky kilogramů navíc mají také vliv na délku brzdné dráhy. Pokud se řidič navíc plně nevěnuje řízení takového vozidla, dochází k tragickým dopravním nehodám. Příkladem toho může být mimořádná událost z dálnice D1 z uplynulého víkendu. V sobotu ráno po osmé hodině projížděl po dálnici D1 ve směru jízdy na Brno řidič s dodávkovým vozidlem s přívěsem se zahraničními převozními značkami. Na dálnici se před ním v úseku 158. kilometru vytvořila kolona pomalu jedoucích a poté stojících nákladních vozidel. Řidič se zřejmě plně nevěnoval řízení dodávky a v plné rychlosti narazil do zadní části návěsu. Náraz přední část dodávkového vozidla zcela zdemoloval a pětačtyřicetiletý řidič – jednalo se o cizího státního příslušníka - utrpěl zranění neslučitelná se životem.
„Kontroly dodávkových vozidel a jízdních souprav v souvislosti s nedodržováním stanovených hmotností jsou z naší strany vždy velmi důkladné. Zaměřujeme se na kontrolu dokladů k vozidlu a převáženému náladu, kontrolu nejvyšší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a na skupinu náprav silničního vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidla a jízdních souprav – zejména výšku a délku soupravy a nákladu. Policisty zajímá také technický stav vozidel, stejně jako zdali je dobře a dostatečně upevněný a uložený převážený náklad,“ uvedl npor. Bc. Jaroslav Nesiba, zástupce vedoucího dálničního oddělení Velký Beranov.
Na pozemních komunikacích kraje Vysočina bylo v loňském roce provedeno nízkorychlostní kontrolní vážení u 911 vozidel a jízdních souprav, a to zejména za využití vlastních kontrolních vah. Celkem bylo zjištěno 586 porušení, kdy u 568 případů se jednalo o překročení stanovených hmotnostních limitů, v šesti případech se jednalo o překročení stanovených rozměrů a pouze ve 14 případech o odmítnutí na výzvu podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu nízko rychlostnímu kontrolnímu vážení. Většinu zjištěných porušení vyřešili uložením pokuty v příkazním řízení, kdy bylo uloženo 513 pokut v příkazním řízení, které přesáhly v souhrnu částku ve výši 3 061 500 korun. V případě provozovatelů vozidel jsme zadokumentovali a oznámili k řešení příslušnému správnímu orgánu celkem 352 porušení. Kromě toho jsme uložili také 147 kaucí za porušení ustanovení zákona o pozemních komunikacích v celkové výši přesahující 2 187 000 korun.
Řidič je povinen v souladu s příslušným ustanovením zákona o pozemních komunikacích, na výzvu policisty podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení, kdy zajížďka, včetně cesty zpět, nesmí být delší než padesát kilometrů. Za odmítnutí – neuposlechnutí výzvy podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu nízko rychlostnímu vážení – jsou policisté oprávněni v souladu s příslušným ustanovením zákona o pozemních komunikacích uložit pokutu v příkazním řízení až do výše 100 000 Kč.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
21. duben 2026