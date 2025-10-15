Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Poznáváte muže z fotografie?
Policisté žádají veřejnost o pomoc při zjištění totožnosti důležitého svědka.
Ústečtí policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění muže zachyceného na přiložených fotografiích. Tento muž by mohl být důležitým svědkem v případu majetkové trestné činnosti, který policisté aktuálně prověřují.
Pokud muže na fotografii poznáváte nebo máte jakékoli informace vedoucí k jeho ztotožnění, kontaktujte prosím policisty obvodního oddělení Trmice tel. 974 427 600 nebo na lince 158.
Děkujeme za spolupráci.
15. října 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje