Pomozte policistům v pátrání

ÚSTECKO - Policisté pátrají po dvou vězních, kteří v noci na 10. března uprchli z nestřeženého pracoviště. 

K události došlo krátce před jednou hodinou ranní dne 10. března 2026, kdy dvojice vězňů uprchla z nestřeženého pracoviště jedné ze společností v Ústí nad Labem, kde v rámci výkonu trestu pracovala. Muži následně z místa odešli neznámo kam a do současné doby se je nepodařilo vypátrat.

V souvislosti s případem se policisté obracejí také na veřejnost se žádostí o pomoc. Pokud jste uprchlé osoby viděli, máte informace o jejich možném pohybu nebo víte, kde by se mohli nacházet, kontaktujte prosím neprodleně policisty na tísňové lince 158. Jakékoliv informace mohou policistům pomoci při jejich dopadení.

Více informací k hledaným osobám naleznete zde:
Pátrání po osobách - Policie České republiky
Ústí nad Labem 10. března 2026
por. Mgr. Veronika hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje

