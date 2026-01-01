Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pomozte policistům v pátrání
ÚSTECKO - Policisté pátrají po dvou vězních, kteří v noci na 10. března uprchli z nestřeženého pracoviště.
K události došlo krátce před jednou hodinou ranní dne 10. března 2026, kdy dvojice vězňů uprchla z nestřeženého pracoviště jedné ze společností v Ústí nad Labem, kde v rámci výkonu trestu pracovala. Muži následně z místa odešli neznámo kam a do současné doby se je nepodařilo vypátrat.
V souvislosti s případem se policisté obracejí také na veřejnost se žádostí o pomoc. Pokud jste uprchlé osoby viděli, máte informace o jejich možném pohybu nebo víte, kde by se mohli nacházet, kontaktujte prosím neprodleně policisty na tísňové lince 158. Jakékoliv informace mohou policistům pomoci při jejich dopadení.
Více informací k hledaným osobám naleznete zde:
Pátrání po osobách - Policie České republiky
Pátrání po osobách - Policie České republiky
Ústí nad Labem 10. března 2026
por. Mgr. Veronika hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje