Neznáte muže z fotografie?

ÚSTECKO - Policisté pátrají po totožnosti muže z fotografie. 

Policisté se obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při zjištění totožnosti dosud neznámého muže, který by mohl pomoci objasnit prověřovanou událost. V souvislosti s probíhajícím šetřením policisté získali fotografii muže, který byl zachycen na jednom z kamerových záznamů v době a na místě souvisejícím s prověřovaným případem. Jeho totožnost se zatím nepodařilo zjistit, přičemž policisté se domnívají, že by mohl poskytnout důležité informace vedoucí k objasnění celé události.

Policie proto žádá veřejnost o spolupráci. Pokud muže na zveřejněné fotografii poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by mohly vést k jeho ztotožnění, kontaktujte prosím policisty na tísňové lince 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

Děkujeme veřejnosti za spolupráci a pomoc při objasnění případu.

Ústí nad Labem 10. března 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje

