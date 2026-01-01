Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Nepoznáváte ženu z fotografie?
ÚSTECKO - Pokud jste ženu poznali, volejte linku 158.
Ústečtí policisté žádají o pomoc veřejnost při ztotožnění ženy z fotografie, která je pro policisty důležitá v rámci svědectví k majetkové trestné činnosti. V případě, že jste ženu poznali nebo se i žena sama na fotografii pozná, tak ať se obrátí na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu.
Ústí nad Labem 6. března 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje