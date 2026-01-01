Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nepoznáváte ženu z fotografie?

ÚSTECKO - Pokud jste ženu poznali, volejte linku 158. 

Ústečtí policisté žádají o pomoc veřejnost při ztotožnění ženy z fotografie, která je pro policisty důležitá v rámci svědectví k majetkové trestné činnosti. V případě, že jste ženu poznali nebo se i žena sama na fotografii pozná, tak ať se obrátí na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu. 

Ústí nad Labem 6. března 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje

Odkazy do noveho okna

svědek

svědek 

Detailní náhled

svědek

svědek 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 