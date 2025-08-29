Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
I Tobě v žilách koluje naše krev
I policisté z Ústeckého kraje darovali během letních měsíců svou krev.
Letos se konal již 4. ročník výzvy, která nese název „I Tobě v žilách koluje naše krev“. Smyslem této výzvy je právě snaha o zvýšení zájmu o darování krve v letních měsících, kdy je počet dárců nižší a zároveň možnost zapsat se do registru dárců kostní dřeně. Této dvouměsíční výzvy se zúčastnily všechny složky IZS a u policistek a policistů z Ústeckého kraje tomu nebylo jinak. Do akce se zapojilo více než sedm desítek již aktivních dárců, ale také prvodárců z našich řad, kteří věnovali svou „půl hodinu“ času, aby díky svému dárcovství pomohli někomu zachránit život.
Darování krve probíhalo v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a v nemocnici Most celkem v šesti termínech. Darovat krev přišli policistky a policisté napříč všemi odděleními – od pana krajského ředitele plukovníka Zbyňka Dvořáka až po nově příchozí policisty z oddělení hlídkové služby. Velmi si vážíme a ceníme jejich přístupu a za jejich aktivní účast velmi děkujeme.
Veliké poděkování však nepatří pouze za účast na této výzvě. Naše kolegyně a kolegové chodí darovat krev pravidelně v průběhu celého roku a při příležitosti této výzvy dosáhli někteří na jubilejní počet odběrů, za které jim náleží vyznamenání udělované Českým červeným křížem. Kolega poručík Martin Czepan z oddělení hospodářské kriminality Územního odboru Děčín oslavil svůj 120 odběr, za který bude vyznamenán Zlatým křížem Českého červeného kříže 2. třídy při slavnostním shromáždění. K tomuto vyznamenání velmi blahopřejeme.
29. srpna 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje