Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Služba nikdy nekončí
Policisté v civilu pomohli seniorce
Psal se druhý školní den, ve kterém v Bílině sehrála roli rychlá reakce, lidskost a profesionální přístup dvou policistů mimo službu, kteří pomohli zabránit vážnějším následkům nešťastného pádu seniorky v ulici Bílinská.
Krátce před 15:45 hodinou si praporčík Pavel Edelmann z Obvodního oddělení Policie ČR v Bílině během svého osobního volna všiml seniorky, která náhle upadla na chodník a udeřila se hlavou. Vzhledem k riziku, že by se mohla převalit na vozovku, neváhal a pohotově vjel svým soukromým vozidlem do protisměru, aby zamezil příjezdu dalších aut a ochránil tak zraněnou ženu.
Následně vystoupil a poskytl paní ročníku 1938 první pomoc. Zjistil, že si při pádu vyrazila zuby, a zůstal u ní až do příjezdu zdravotnické záchranné služby, kterou přivolali kolemjdoucí. Do pomoci se zapojil i další policista mimo službu – kolega ze Speciální pořádkové jednotky Praha, který se právě vracel ze zaměstnání.
Tento příklad ukazuje, že služba veřejnosti pro policisty nekončí s koncem směny. Oba muži prokázali nejen profesionalitu, ale i hluboký smysl pro odpovědnost a solidaritu. Díky jejich rychlé reakci byla zraněná žena v bezpečí a dostalo se jí potřebné péče. Policie České republiky děkuje prap. Edelmannovi a prap. Kučerovi za jejich příkladný přístup a připomíná, že pomoc druhým je hodnotou, která nás všechny spojuje.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
3. září 2025