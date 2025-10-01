Policie České republiky  

Poznáte ženy na fotografiích?

Hledáme je v souvislosti s krádežemi v OC Olympia. 

V souvislosti s objasněním případů několika krádeží v obchodním centru Olympia žádáme dvě osoby z fotografií, aby se přihlásily trnovanským policistům. V případě, že má někdo poznatek k totožnosti uvedených dvou žen, prosíme o podání informace na linku 158 nebo na kteroukoliv policejní služebnu. Jedná se o krádeže zboží v celkové hodnotě téměř 19 tisíc korun a dosavadní prověřování skutku nevedlo ke ztotožnění osob. Za spolupráci děkujeme.

1. října 2025
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí

