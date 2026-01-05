Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Poznáte muže na fotografii?

V supermarketu odcizil zboží za více než 10 tisíc korun. 

S drobnými krádežemi v obchodech a supermarketech se setkávají policisté poměrně často. Většinou se jedná o přestupové jednání v řádech stokorun. Na konci listopadu však byla oznámena krádež v supermarketu v centru Teplic, kdy zloděj odcizil zboží za více než 10 tisíc korun. Jednalo se o 24 kusů lepidla na zubní náhradu a 24 kusů pleťového krému, které uschoval do tašky. Následně prodejnu opustil, aniž by za zboží zaplatil. Policisté nyní žádají veřejnost o pomoc se ztotožněním podezřelého z krádeže. Pokud někdo muže na fotografii pozná, ať kontaktuje policisty na lince 158. Za spolupráci děkujeme. 

5. ledna 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí

Odkazy do noveho okna

foto market

foto market 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 