Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Poznáte muže na fotografii?
V supermarketu odcizil zboží za více než 10 tisíc korun.
S drobnými krádežemi v obchodech a supermarketech se setkávají policisté poměrně často. Většinou se jedná o přestupové jednání v řádech stokorun. Na konci listopadu však byla oznámena krádež v supermarketu v centru Teplic, kdy zloděj odcizil zboží za více než 10 tisíc korun. Jednalo se o 24 kusů lepidla na zubní náhradu a 24 kusů pleťového krému, které uschoval do tašky. Následně prodejnu opustil, aniž by za zboží zaplatil. Policisté nyní žádají veřejnost o pomoc se ztotožněním podezřelého z krádeže. Pokud někdo muže na fotografii pozná, ať kontaktuje policisty na lince 158. Za spolupráci děkujeme.
5. ledna 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí