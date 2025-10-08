Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Postrach zahrádkářů dopaden
Na svědomí má 21 krádeží během pár týdnů.
V červnu a červenci řádil na Teplicku zloděj, který přidělával starosti majitelům chatek v zahrádkářských koloniích v Teplicích, Krupce a Proboštově. Během několika týdnů bylo policistům oznámeno celkem 21 případů vloupání do chatek v zahrádkářských koloniích. Způsob provedení byl ve většině případů stejný, a to, že nezvaný návštěvník vypáčil zámek, vnikl dovnitř a odnesl si, co mu přišlo pod ruku. Bral hodnotnější věci, jako vrtačky a elektrické zahradní nářadí, ale nepohrdl ani oblečením, jídlem či pitím. V některých případech nic neodcizil, ale prohledáváním chaty způsobil majitelům nepořádek. Škoda, která byla majitelům způsobena, překročila částku 62 tisíc korun. Ze zajištěných stop se podařilo ustanovit podezřelého, ale ten se svým jednáním skončil a policisté ho nemohli vypátrat. Až v říjnu jim zavolali kolegové z Uherského Hradiště, že zadrželi osobu z Teplicka, na kterou byl vydán souhlas se zadržením. Jednalo se právě o tohoto podezřelého. Ten byl eskortován téměř přes celou republiku do Teplic, kde mu bylo sděleno obvinění z krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody.
