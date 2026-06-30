Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Okradl svou matku
Dvě krádeže mobilů v Duchcově a Bílině.
Dvě krádeže na osobě řešili v uplynulých dnech policisté na Teplicku. V prvním případě okradl 18letý mladík svou matku. V Bílině na autobusové zastávce si sám bez jejího svolení vyndal její mobilní telefon z ledvinky, kterou měla na sobě. Z místa pak rychle odešel neznámo kam. Mobil matce nevrátil a ta se proto obrátila na policii. Po vypátrání podezřelého mu bylo sděleno podezření z krádeže na osobě. Druhý případ se stal v Duchcově. Zde si na lavičku vedle sebe položila poškozená svůj mobilní telefon. Toho si všiml kolemjdoucí mladík, který ho v nestřeženém okamžiku odcizil. Ani on však spravedlnosti neutekl. Jedná se o známého recidivistu, kterému přibylo další sdělené podezření z krádeže.
30. června 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí