Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Metodicko-taktické cvičení „AMOK“

V domě pro seniory v Košťanech dnes zasahovali policisté. 

Metodicko-taktické cvičení, jehož hlavním cílem bylo ověřit postupy policie při mimořádné události, při níž došlo k násilnému útoku ozbrojenou osobou, která je pod vlivem drog, se dnešního dne v dopoledních hodinách uskutečnilo v domě pro seniory v Košťanech na Teplicku.

Veřejnosti se taktické cvičení nijak nedotklo, ale lidé žijící a podnikající v nedaleké blízkosti domu pro seniory mohli být překvapeni vysokým počtem policistů a policejních vozidel.

Žijeme ve světě, kde se dříve nemyslitelné stává realitou. Doufáme, že situace podobná té z　dnešního cvičení v našem kraji nikdy nenastane, ale je nezbytné, abychom byli na takovou eventualitu připraveni. Tato cvičení jsou plánována z důvodu ověření připravenosti policistů na reálné hrozby.

21. října 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

Odkazy do noveho okna

AMOK

AMOK 

Detailní náhled

AMOK

AMOK 

Detailní náhled

AMOK

AMOK 

Detailní náhled

AMOK

AMOK 

Detailní náhled

AMOK

AMOK 

Detailní náhled

AMOK

AMOK 

Detailní náhled

AMOK

AMOK 

Detailní náhled

AMOK

AMOK 

Detailní náhled

AMOK

AMOK 

Detailní náhled

AMOK

AMOK 

Detailní náhled

AMOK

AMOK 

Detailní náhled

AMOK

AMOK 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 