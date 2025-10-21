Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Metodicko-taktické cvičení „AMOK“
V domě pro seniory v Košťanech dnes zasahovali policisté.
Metodicko-taktické cvičení, jehož hlavním cílem bylo ověřit postupy policie při mimořádné události, při níž došlo k násilnému útoku ozbrojenou osobou, která je pod vlivem drog, se dnešního dne v dopoledních hodinách uskutečnilo v domě pro seniory v Košťanech na Teplicku.
Veřejnosti se taktické cvičení nijak nedotklo, ale lidé žijící a podnikající v nedaleké blízkosti domu pro seniory mohli být překvapeni vysokým počtem policistů a policejních vozidel.
Žijeme ve světě, kde se dříve nemyslitelné stává realitou. Doufáme, že situace podobná té z dnešního cvičení v našem kraji nikdy nenastane, ale je nezbytné, abychom byli na takovou eventualitu připraveni. Tato cvičení jsou plánována z důvodu ověření připravenosti policistů na reálné hrozby.
21. října 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje