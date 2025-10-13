Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Fyzičky nanečisto
Veřejnost si mohla vyzkoušet přijímací testy k Policii ČR.
Na stadionu AGC Aréna Na Stínadlech v Teplicích se uskutečnila akce Policie České republiky s názvem „Fyzičky nanečisto“, určená široké veřejnosti i studentům středních škol z okresu Teplice. Účastníci si zde mohli na vlastní kůži vyzkoušet fyzické testy, které jsou jednou z podmínek pro přijetí do služebního poměru k Policii ČR. Do akce se aktivně zapojilo 45 registrovaných účastníků, z nichž 34 úspěšně splnilo všechny předepsané disciplíny a obdrželo certifikát o splnění fyzických testů, který má platnost 18 měsíců. Vedle veřejnosti se zúčastnili i mládežničtí fotbalisté do 18 let.
Policie ČR připravila pro návštěvníky také prezentaci policejní práce a ukázku služební techniky a vybavení. Své činnosti zde představili příslušníci Dopravního inspektorátu, Oddělení hlídkové služby a Krajské pořádkové jednotky. Akci podpořil i Fotbalový klub Teplice. Zúčastnili se jí profesionální fotbalisté Michal Bílek - kapitán A týmu mužů, a Robert Jukl, kteří si společně s ostatními vyzkoušeli fyzické testy a povzbudili účastníky. Zástupci náborového týmu Policie ČR zároveň poskytovali zájemcům informace o podmínkách přijetí do služebního poměru a o možnostech kariéry u policie.
13. října 2025
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí