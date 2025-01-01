Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Falešný policista v akci
Muž mu poslal téměř 900 tisíc korun.
Další podvod s legendou falešný policista byl oznámen policistům v Teplicích. Neznámý podvodník vydávající se za policistu kontaktoval poškozeného muže a sdělil mu, že u jeho účtu byla prolomena bankovní identita a někdo si na něj chtěl vzít úvěr ve výši 800 tisíc korun. Následně odkázal muže na specialistu z řad policie a ČNB, kteří s ním uskutečnili video hovor. Muže provázeli postupem, jak zabezpečit peníze. Tento postup skončil tím, že poškozený poslal 3 platby ve výši téměř 900 tisíc korun na zadané číslo účtu v domnění, že finance byly převedeny na depozitní účet České národní banky. Následně však komunikace ustala a muži došlo, že se jedná o podvod.
Varujeme veřejnost před obdobnými podvody. Nikdy nikam neposílejte peníze na pokyn údajného policisty. Dostavte se na kterékoliv oddělení PČR a vše si nejprve ověřte. Policisté ani pracovníci banky neřeší nikdy tyto záležitosti týkající finančních transakcí a ochrany účtu přes telefonní hovor.
31. října 2025
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí