Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pomozte nám s objasněním případu
Tachovští policisté se zabývají případem krádeže, ke které došlo dne 12. listopadu 2025 v Tachově.
Policisté obvodního oddělení Tachov vedou prověřování v trestní věci, kde je dáno podezření ze spáchání přečinu krádeže, kterého se mohl dopustit dosud neznámý pachatel tím, že dne 12. listopadu 2025 kolem 11:30 hodin v jednom z obchodních domů v obci Tachov předstíral, že je hluchoněmý a vybíral příspěvky na údajnou sbírku pro postižené osoby. Následně využil situace, kdy si poškozená žena odložila svojí peněženku po poskytnutí daru do nákupního vozíku, a z této odcizil svazek bankovek v celkové výši 14 tisíc korun. Z prodejny následně odešel. Do prodejny s mužem vstoupila také žena, která se věnovala jiným osobám a z prodejny odešli spolu.
Popis muže a jeho doprovodu:
Muž - výška 175 až 180 cm, silnější postavy, snědší pleti, krátké černé vlasy, na sobě měl modro černou mikinu s nezjištěným bílým logem na levé straně hrudi a černé kalhoty. Na hlavě měl černou zimní čepici s bílým logem vpředu, na krku měl bílou visačku s modrým pruhem zavěšenou na modré široké pásce. Sebou nosil modré desky s rychlovázáním.
Žena - výška 160 až 165 cm, střední postavy, světlé pleti, černé polodlouhé vlasy sepnuté do drdolu. Na sobě měla černou bundu, modré rifle a světlé triko.
Policisté se případem zabývají a v rámci jeho objasňování získali fotografie z kamerového záznamu, na kterých jsou zachyceny osoby důležité pro trestní řízení a také svědci této události (svědci jsou zachyceni na fotografiích č. 3,4,5).
Žádáme, aby se nám tyto osoby přihlásily na nejbližší policejní služebnu nebo na bezplatnou linku 158. Dále žádáme, aby se přihlásili občané, kteří mohou poskytnout jakékoliv informace vedoucí k objasnění výše uvedeného skutku.
por. Bc. Iva Vršecká
3. prosince 2025