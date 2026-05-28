Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pátráme po pohřešovaném muži
Tachovští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po 61letém muži.
Pohřešovaný byl naposledy spatřen ve Stříbře dne 26.5.2026 okolo 15:00 hodin. Osobní motorové vozidlo Ford Focus combi tmavě modré barvy, které jmenovaný užívá, bylo nalezeno v lesním porostu mezi obcemi Kladruby a Stříbro. Pohřešovaný je 170 - 190 cm vysoký, zdánlivého stáří 60-65 let. Na sobě měl mít černé tričko bez nápisu s krátkým rukávem, světlé šortky a na nohou modré boty.
Bližší informace jsou v následujícím odkazu:
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=5480528260310
Pokud je odkaz neaktivní, pohřešovaný muž byl nalezen.
Policisté přijmou k pohřešované osobě jakékoliv informace na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.
por. Bc. Iva Vršecká
28. května 2026