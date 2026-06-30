Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Další úspěšná akce tachovského TOXI týmu
Kriminalisté odkryli nejen prodej drog, ale i sériovou majetkovou trestnou činnost.
V měsíci březnu letošního roku proběhla ze strany tachovského toxi týmu akce, při které kriminalisté zadrželi 35letého muže. Toho nyní podezírají z drogové trestné činnosti.
Podle dosud zjištěných informací si měl nejméně po dobu pěti let za účelem dalšího prodeje a pro vlastní potřebu opatřovat na různých místech Plzeňského a Karlovarského kraje pervitin. Ten pak na prodával nebo poskytoval téměř 40 osobám.
Důkladnou operativní činností kriminalisté dále zjistili, že zadržený se společně se dvěma dalšími muži měl podílet na majetkové trestné činnosti, kdy podle dosud zjištěných informací v několika případech vnikli do domů v okrese Tachov, kde poškodili vstupní dveře a odcizili předměty v celkové hodnotě přesahující 10 tisíc korun. Škodu způsobili také majitelům vozidel, ze kterých odcizili nářadí i motorovou naftu. Tohoto jednání se měli dopustit i přes to, že 56letý a 53letý muž byli za podobné jednání již soudem potrestáni. Policejní komisař zahájil trestní stíhání obou mužů pro přečiny krádeže a porušování domovní svobody, mladšího z dvojice navíc dále pro přečin poškození cizí věci. Pětatřicetiletého muže podezírá ze spáchání zvlášť závažného zločinu neoprávněná výroba a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy a ze spáchání přečinu krádeže a porušování domovní svobody. Státnímu zástupci také podal podnět k podání návrhu na vzetí tohoto obviněného do vazby, který soud akceptoval.
por. Bc. Iva Vršecká
30. června 2026