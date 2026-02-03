Policie České republiky  

Rychle objasněná loupež

ROKYCANY – Kriminalisté pracovali velice rychle, pachatele ustanovili a obvinili během šesti dnů. 

Vše začalo v noci z pátku na sobotu 24. ledna letošního roku. V jednom z rokycanských hudebních klubů se dva mladíci ve věku 18 a 21 let dali do řeči s pětatřicetiletým mužem. Zhruba kolem čtvrté hodiny ranní trojice odešla pryč a dva muži se rozhodli třetího z nich doprovodit k jeho bydlišti. Nicméně cestou na něj oba zaútočili slovně i fyzicky. Opakovaně ho rukama sevřenýma v pěst udeřili do obou stran hrudníku a obličeje, kopali jej do těla i hlavy a poškozený si pouze dokázal rukama krýt obličej. V průběhu útoku ho prohledávali a vyžadovali po něm vydání finanční hotovosti. V tu chvíli se mu podařilo vyklouznout a začal útočníkům utíkat. Ti ho ale dostihli a pokračovali v útoku, kdy v jeho průběhu v důsledku rány do obličeje skončil v bezvědomí. Po dalším prohledání mu byla odcizena peněženka s finanční hotovostí a mobilní telefon. Muži poté z místa s odcizenými věcmi odešli. Na případu samozřejmě kvůli jeho závažnosti začali pracovat rokycanští kriminalisté, kteří díky skvělé operativně pátrací činnosti oba muže ustanovili a ve středu je vyhledali v místě jejich bydliště. Následoval jejich výslech a ve čtvrtek ve večerních hodinách si z rukou policejního komisaře převzali usnesení o zahájení trestního stíhání jako obvinění ze spáchání trestného činu loupeže, kterého se dopustili ve formě spolupachatelství. Oba muži jsou nyní stíháni na svobodě.

por. Bc. Ondřej Hodan
3. února 2026

