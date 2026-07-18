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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátráme po vězni

Z nestřeženého pracoviště odjel na kole. Neviděli jste ho? 

Kriminalisté vyhlásili pátrání po 46letém vězni, který svévolně opustil nestřežené pracoviště v Oráčově, odkud následně měl odjet na kole. Naposledy byl viděn spoluvězněm před 15. hodinou.

Bližší informace k hledanému naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=16130718260120 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

V případě, že ho uvidíte nebo budete mít k jeho osobě či pohybu jakékoliv informace, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
18. července 2026

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