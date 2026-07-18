Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pátráme po vězni
Z nestřeženého pracoviště odjel na kole. Neviděli jste ho?
Kriminalisté vyhlásili pátrání po 46letém vězni, který svévolně opustil nestřežené pracoviště v Oráčově, odkud následně měl odjet na kole. Naposledy byl viděn spoluvězněm před 15. hodinou.
Bližší informace k hledanému naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=16130718260120 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
V případě, že ho uvidíte nebo budete mít k jeho osobě či pohybu jakékoliv informace, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
18. července 2026