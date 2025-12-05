Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zabezpečení chat a chalup
Zlodějům, kteří se zaměřují na vykrádání chat a chalup, začíná s příchodem zimy hlavní sezóna.
Rekreační objekty zůstávají v tomto období prázdné a nehlídané. Pachatelé si vybírají především odlehlé a špatně zabezpečené chalupy. Kradou a odnáší vše, co najdou, většinou různé nářadí, jídlo, pití, jízdní kola, elektroniku.
Policisté provádí namátkové kontroly v rekreačních oblastech, ale především každý sám by měl přispět k tomu, aby svůj majetek lépe zabezpečil. Jak předejít vykradení? Investice do kvalitních zámků, které odolají pokusům o vypáčení či odvrtání, do vícebodového uzamykání či bezpečnostních dveří a zárubní se vyplatí. Na oknech lze používat bezpečností fólie, mříže a kvalitní okenice, ztíží nebo zpomalí průnik do chat. Dále je možné použít alarmy, kamerové systémy, které umožňují vzdálený dohled na objekt, detektory pohybu nebo venkovní osvětlení aktivované pohybovými čidly. Některé nenechavce odradí viditelné upozornění na monitorování chalupy.
Na pozemku by neměly být věci, které by mohly pomoci při vloupání, jako těžké nářadí nebo žebříky. Cennější věci rozhodně nechce nechávat přes zimu v objektech. Také je dobré zapsat si výrobní čísla elektroniky a dalších přístrojů, v případě krádeže to urychlí dohledání věcí, které často končí v zastavárnách, navíc to poslouží jako informace pro pojišťovnu.
V mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ jsou základní informace a návody na zabezpečení majetku, důraz je kladen na důležitost certifikace výrobků, na zodpovědnost k vlastnímu majetku, ale i na větší všímavost vůči svému okolí. Případný pohyb podezřelých osob a vozidel je třeba nahlásit na bezplatnou linku 158.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
5. prosinec 2025