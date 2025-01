Věnování se řízení

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

PŘÍBRAMSKO - Pokud jsou silnice namrzlé či zasněžené, je o to víc důležité se plně věnovat řízení.

Minulý týden se dopravní policisté na Příbramsku zaměřovali při silničních kontrolách zejména na nevěnování se řízení. U dvou řidičů zjistili, že drželi za jízdy telefon v ruce, sedm motoristů nebylo připoutáno bezpečnostním pásem, tři šoféři nerespektovali dopravní značení, dvě auta neměla vyhovující technický stav a dokonce uložili pokutu čtyřem chodcům, kteří přecházeli na „červenou“ na semaforu. Celkem zkontrolovali 48 vozidel a řešili 18 přestupků. Pokuty byly v celkové výši téměř 17 tisíc korun.

Pokud jsou silnice namrzlé či zasněžené, je o to víc důležité se plně věnovat řízení. V zimním nečase se automobil chová úplně jinak než v létě, prodlužuje se brzdná dráha a také mnohem více hrozí smyk. Jízda by měla být plynulá, řidiči by měli jezdit pomaleji, soustředit se především při brzdění a zatáčení. I lehké sešlápnutí brzdy může být nebezpečné, pokud není před vozem dostatek místa, proto je nutné dodržovat bezpečné rozestupy. Rozestup by měl být třikrát větší než na suché komunikaci.

Ještě před jízdou nesmíme zapomínat odstranit z automobilu veškerý sníh a námrazu. Neomezený výhled z vozidla je zásadní prioritou. Sníh a led z kapoty či střechy se může za jízdy nebo pří brzdění uvolnit a omezit viditelnost jak vám, tak i motoristům jedoucím za vámi.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

komisař

P ČR Příbram

13. leden 2025

