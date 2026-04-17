Speed marathon 2026
I přes značnou medializaci se i letos motoristé dopouštěli přestupků.
Ve středu 15. dubna proběhla celorepubliková akce s názvem Speed marathon. Během 24 hodin policisté měřili na co největším počtu míst rychlost. Veřejnost ještě před akcí měla možnost prostřednictvím internetu navrhovat místa, která považují za riziková. Na Příbramsku hlídky kontrolovaly dodržování rychlostních limitů na 16 místech. I přes značnou medializaci se i letos motoristé dopouštěli přestupků.
Policisté na příbramských silnicích zjistili 16 přestupků a uložili pokuty v celkové výši 24,5 tisíce korun. Celkem 14 řidičů překročilo rychlost, převážně v obci.
Motoristé mohou jet mimo obec rychlostí nepřevyšující 90km/h, na silnici pro motorová vozidla maximálně 110 km/h, na dálnici 130 km/h a v obci nejvýše 50 km/h. Při přejíždění železničního přejezdu smí řidiči jet maximálně 30 km/h a svítí-li přerušované bílé světlo signálu zabezpečovacího zařízení, smí jet rychlostí nejvýše 50 km/h. Rychlostní limity jsou maximum při dobrých podmínkách, ale přiměřená rychlost znamená, že na úzkých silnicích nebo na mokré či namrzlé vozovce je potřeba jet pomaleji. Řidiči smí jet jen takovou rychlostí, aby byli schopni zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou mají rozhled.
Pokud motorista překročí rychlost v obci o 40 km/h a mimo obec o 50 km/h, činí pokuta 7 – 25 tisíc korun, je mu uložen zákaz řízení až na dobu 1,5 roku a přiděleno šest bodů. Jestliže překročí šofér rychlost v obci o 20 km/h a mimo obec o 30 km/h, pak je pokuta na místě 2,5 – 3,5 tisíc korun, ve správním řízení 4 – 10 tisíc korun a za tento přestupek budou přiděleny čtyři body. Při překročení rychlosti o 10 km/h činí pokuta na místě 1,5 – 2 tisíce, ve správním řízení 2 – 5 tisíc korun a přiděleny budou dva body.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
17. duben 2026